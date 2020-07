Inszenierungsbild 'Lieben bis zum Weltenuntergang' Theater an der Angel Bildrechte: Theater an der Angel Magdeburg

In dem Stück "Lieben bis zum Weltenuntergang" wagen Sonne, Mond und Sterne einen Blick auf die Erde, die unerklärlicherweise aus dem Sphärentakt gefallen ist. Besucher erleben 2.000 Jahre Menschheitsgeschichte an einem Ort in Magdeburg. Es treten u.a. auf: ein römischer Legionär, Prostituierte, verliebte Nonnen im Mittelalter, Swingerpärchen in den wilden 60ern. Es geht um Geschichten über die Liebe in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Am Ende steht die Frage: Wie ist die Erde zu retten?



"Lieben bis zum Weltenuntergang": "Loveplay" ein Stück von Moira Buffini (Deutsche Erstaufführung) und Zitate aus Jura Soyfers "Der Weltuntergang"