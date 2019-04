Der Deutsche Uhrmacherbund jubelte damals. Die Weimarer Nationalversammlung hatte beschlossen, die Uhren doch nicht – wie in den Jahren zuvor – am 28. des Monats umzustellen. Das war natürlich nicht nur ein Erfolg der Uhrmacher, doch gerade für sie war der Beschluss "besonders denkwürdig", denn sie hatten sich vehement für die Beseitigung der Kriegsmaßnahme eingesetzt.

Die Deutschen drehten 1916 als erste am Zeiger, in Notzeiten während des Ersten Weltkrieges. Man hoffte, kriegswichtige Rohstoffe wie Kohle und Petroleum einsparen zu können, indem man für ein halbes Jahr die Normalzeit außer Kraft setzt. Das zugehörige Motto lautete "Der hat sein Stundenmaß voller gemacht, der sparsam scheidet Tag und Nacht".

Die Uhrmacher votierten vor hundert Jahren massiv gegen die Zeitumstellung Bildrechte: dpa

Wurde die Sommerzeit als Kriegsmaßnahme noch akzeptiert, löste die Ankündigung ihrer Wiedereinführung nach Kriegsende jedoch Protest aus. Nicht zuletzt bei den deutschen Uhrmachern. Sie merkten an: "Erklären wir der Regierung, dass wir als die Hüter der Zeitmessung und Zeiteinteilung es nicht zugeben können, dass, nur um ein paar Langschläfer eine Stunde eher aus dem Bette zu jagen, das ganze mühsam aufgebaute System der Zeiteinteilung über den Haufen geworfen wird.



Ein Instandhaltungsboykott wurde angedroht und jede Menge Argumente gegen die Zeigerschiebung angebracht. Das Ganze sei am Ende ein Rückschritt, in Zeiten, in denen die Tagesstunden vom Auf- bis zum Untergang der Sonne berechnet wurden.