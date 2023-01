Interview Wie das sorbisch-wendische Kulturerbe digitalisiert werden soll

Eine eigene Sprache, viele Bräuche, Trachten und Tänze: Die sorbisch-wendische Kultur kann nicht nur auf eine lange Tradition zurückblicken, sondern ist auch heute noch lebendig. In Heimatstuben, Museen und Archiven werden ihre Zeugnisse gesammelt. Nun sollen die verstreuten Bestände in einem digitalen Register erfasst und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. MDR KULTUR hat mit Robert Lorenz vom Sorbischen Institut in Bautzen über das Projekt in der Pilotphase gesprochen.