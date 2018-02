MDR KULTUR: Wenn man über Arbeit spricht, meint man in erster Linie oft Erwerbsarbeit. Aber vielleicht wäre es gut, den Begriff so ein bisschen zu erweitern, ehe man gewinnbringend über Arbeit sprechen kann. Also, was ist eigentlich Arbeit?

Jutta Allmendinger: Nein, nicht zu erweitern, sondern zu präzisieren, weil in der Tat, meistens sprechen wir über Arbeit und meinen Erwerbsarbeit. Aber ich sehe als richtig harte Arbeit, ertragsreiche Arbeit, natürlich auch die Hausarbeit an, die Pflege von Kindern, die Pflege von Eltern. Aber auch ehrenamtliches Engagement, ehrenamtliches Arbeiten. Und all das fällt zu einem Arbeitsbegriff. Und von daher sollten wir eher unterscheiden: bezahlte Arbeiten - unbezahlte Arbeiten. Das führt uns dann in ein ganzes Land von Unterschieden, nicht nur von Geschlechterunterschieden.

Sprechen wir über die Arbeit der Zukunft: Wie wichtig wird sie denn künftig im Leben der Menschen hier in Deutschland noch sein? Und zwar einmal die Erwerbsarbeit und dann eben auch all die anderen Aktivitäten, die sie nannten.

Die ganzen Aktivitäten, die werden selbstverständlich so bleiben. Männer und Frauen wünschen Kinder, alle haben Eltern. Sie sehen, dass jede Menge zu tun ist, dass ihr Engagement erforderlich ist. Insofern wollen sie anpacken. Sie haben eine extrem gute Bildung, die sie auch übersetzen möchten.

Es ist schon eine gesellschaftliche Aufgabe, hier Arbeit für alle zu suchen, sie zu finden. Wir haben sie, das ist für mich überhaupt keine Frage! Jutta Allmendinger

Was werden denn die Charakteristika der Arbeit der Zukunft sein? Wie wird sie sich verändern und unter welchen Bedingungen werden wir arbeiten?

Die Erwerbsarbeit spielt in unseren Lebensmodellen eine Riesenrolle. Was wird unter diesem Aspekt aus denen, die an diesem Schaffen nicht teilnehmen können? Aus Langzeitarbeitslosen zum Beispiel?