Mit der Heimarbeit gäbe es durchaus zahlreiche positive Erfahrung, zeigen die Befragungen von Angestellten und Führungskräften. Dazu zählt, dass Angestellte mehr Spielräume haben, den eigenen Rhythmus selbst bestimmen können. Man arbeite nur dann, wenn man konzentriert ist und schaffe so mehr in kürzerer Zeit. Kurzum: Homeoffice bedeutet mehr Effizienz. Das hätten schon zahlreiche Studien vor Corona gezeigt, so Dörre. Voraussetzung dafür seien aber die richtigen Bedingungen im eigenen Zuhause. So konnten während der Quarantäne nicht alle Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Computern, Büroausstattung und einem guten Internetanschluss versorgen.