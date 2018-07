Ditko arbeitete auch an anderen Superhelden, so zum Beispiel an der Figur des "Doctor Strange". Doch nach einem Streit mit Lee habe er den Marvel Verlag 1966 verlassen, berichtete das Branchenblatt "Hollywood Reporter". Für DC Comics und andere Verlage schuf Ditko weitere Charaktere, später war er auch wieder für Marvel tätig. 1990 wurden Comics mit seiner Superheldin "Squirrel Girl" veröffentlicht.



Die Verfilmung von "Spider-Man" im Jahr 2002 unter der Regie von Sam Raimi mit Tobey Maguire in der Hauptrolle zog weltweit Millionen Zuschauer in die Kinos. Weitere Fortsetzungen für die Kino-Leinwand sowie TV-Adaptionen rund um den Superhelden sollten folgen.