Manipulierte Reportagen "Spiegel" legt Betrugsfälle im eigenen Haus offen

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hat Betrugsfälle im eigenen Haus offengelegt . Der mehrfach ausgezeichnete Reporter Claas Relotius habe im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert, berichtete das Magazin am Mittwoch auf seiner Webseite. Der 33-jährige Journalist habe die Fälschungen inzwischen zugegeben. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt.

Relotius flog den Angaben zufolge nach einem Bericht über eine amerikanische Bürgerwehr auf, die entlang der Grenze zu Mexiko Streife läuft – Titel: "Jaegers Grenze". Eine Aktivistin, die für diese Gruppe die Pressearbeit macht, fragte per E-Mail an, wie Relotius einen Artikel über ihre Organisation verfassen könne, ohne für ein Interview vorbeigekommen zu sein. Ein Reporterkollege, der eine Geschichte zusammen mit dem Redakteur recherchiert habe, sei misstrauisch geworden und habe Bedenken geäußert, schreibt der "Spiegel". Ihm sei es gelungen, Material gegen den Kollegen zu sammeln.

Nach anfänglichem Leugnen, schreibt "Spiegel Online" weiter, habe der Journalist eingeräumt, dass er viele Passagen nicht nur in dem einen Text, sondern auch in anderen erfunden habe. Auch sei er Protagonisten, die er in seinen Storys zitiert habe, nicht begegnet. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht.