Die Schülerinnen und Schüler verarbeiten in dem Stück u.a. ihre Konfrontation mit dem Konzentrationslager Auschwitz

Die Schülerinnen und Schüler verarbeiten in dem Stück u.a. ihre Konfrontation mit dem Konzentrationslager Auschwitz

Die Schülerinnen und Schüler verarbeiten in dem Stück u.a. ihre Konfrontation mit dem Konzentrationslager Auschwitz Bildrechte: Sebastian Paul/16zu9, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

"Spiel des Grauens" Schüler in Annaberg bringen Stück über KZ-Orchester auf die Bühne

Hauptinhalt

Im Vernichtungs- und Arbeitslager Auschwitz-Birkenau spielten 1943/44 zirka vierzig junge Musikerinnen in einem Orchester. 75 Jahre nach der Befreiung des KZ erinnern 130 Schülerinnen und Schüler aus der Evangelischen Schulgemeinschaft Annaberg-Buchholz in einem musikalischen Theaterstück gleichen Namens an dieses perfide "Spiel des Grauens". Aufgeführt wird es auf der Bühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg. Heike Schwarzer brachte für MDR KULTUR Eindrücke aus einer Probe mit.