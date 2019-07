Das Partyspiel "Just One" ist als Spiel des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Das hat die Jury des Spiel des Jahres e. V. am Montag in Berlin bekanntgegeben. "'Just One' ist insbesondere durch seine Einfachheit genial“, heißt es in der Jury-Begründung. "Es sticht dadurch hervor, dass es einen ungemeinen Sog entwickelt." Dabei muss man ein Wort erraten, das die anderen nur mit einem Wort erklären sollen. "Wer es in der Öffentlichkeit spielt, wird schnell Schaulustige anziehen, die am liebsten gleich mitspielen wollen“, sagte die Jury weiter. "Und das machen diese dann oft auch, denn die Einstiegshürde ist so niedrig, dass jeder sie problemlos überwinden kann."