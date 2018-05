Zum 100. Geburtstag des Bauhauses 2019 dreht Das Erste ein TV-Drama . Der Gedanke des Bauhauses, die unterschiedlichen Disziplinen von Kunst, Architektur und Handwerk zusammenzuführen, sei bis heute prägend und unverändert aktuell, so ARD-Programmdirektor Volker Herres am Mittwoch in Dessau zu dem Projekt.

Für die Filmaufnahmen wird eindrucksvolle Technik aufgefahren. Bildrechte: Susanne Reh

Die Dreharbeiten an Originalschauplätzen in Weimar, Dessau und Prag sind bereits im vollen Gange. In Dessau dreht die 80-köpfige Filmcrew eine Woche lang, wofür das Bauhaus und die Meisterhäuser für Besucher zeitweise gesperrt sind.



Der Arbeitsname des Filmes lautet "Bauhaus". Er wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 als Themenabend mit anschließender Dokumentation im Ersten zu sehen sein, so ARD-Programmdirektor Herres.