Vero Construc war eine auf zwei Grundbaukästen aufbauende Serie. Legendär war der Kasten 600 mit einem Lochstreifengerät, mit dem man zum Beispiel eine Ampel steuern konnte. Aus dem VEB VERO kamen aber auch andere Holzspielwaren oder Modellbahnzubehör.

Sich ein bisschen wie ein Baumeister oder Ingenieur fühlen, das konnten Kinder zu DDR-Zeiten mit der inzwischen legendären Baukasten-Serie Vero Construc.

Baumeister sein mit Vero Construc

Olbernhau, die Stadt der sieben Täler: Seit dem Mittelalter geprägt vom Bergbau, wurde sie vor 200 Jahren zum Tor in das Spielzeugland Erzgebirge. Ausgestattet mit gelochten Holzleisten, Würfeln, Quadern und Plasteschrauben enthielten sie Anleitungsheftchen für die Konstruktion von einfachen Fahrzeugen bis hin zum Kran oder Riesenrad. Fortgeschrittene rüsteten mit Zahnradgetrieben, Elektromotoren oder Beleuchtung nach, gestalteten ihre eigene kleine Verkehrsanlage oder gar ein Schiffshebewerk! Die auf zwei Grundbaukästen basierende Serie aus den Vereinigten Erzgebirgischen Spielwarenwerke Olbernhau, kurz VERO, stand in vielen Kinderzimmern und würde wohl noch heute als pädagogisch wertvoll gelten. Unverwüstlich wie das Material sind die Erinnerungen:

Wir hatten sogar das batteriebetriebene Lochstreifengerät, mit dem man Motoren und Ampeln programmieren konnte. Jochen Schmidt, Schriftsteller Über den Vero Construc 600

Kreative Köpfe im Kombinat

Katharina Scheithauer führt das Erbe des Vaters fort. Für das Volkseigene Kombinat hatte man ab 1966 mehrere Kleinhersteller von Spielzeugen im Erzgebirge enteignet und zusammengeschlossen. So geht beim Blick auf die kollektive Geschichte oft unter, dass etwa hinter der erfolgreichen Vero Construc-Idee auch großartige Köpfe steckten. Einer der kreativsten war Bernd Scheithauer. Nach seinem Studium an der Fachschule für Spielzeuggestaltung im thüringischen Sonneberg kam er ins Erzgebirge. An der Entwicklung von Vero Construc arbeitete er seit 1968 führend mit. Dass entscheidende Innovationen auf ihn zurückgehen, daran erinnert seine Tochter Katharina: Angefangen hatte alles mit Holzwürfeln, in die Metallgewinde für Schrauben sollten. Bernd Scheithauer aber tüftelte an flexibleren Systemen auf Basis von Plasteteilen:

Plaste-Elemente als flexible Verbindungen – das war etwas ganz Neues. Dafür wurden dann auch Patente erteilt. Gemeinsam im Kollektiv wurde an der Umsetzung gearbeitet. Da gehörten beispielsweise die Sondermaschinenbauer dazu, denn es musste ja eine Form gemacht werden, verschiedene Materialien bis hin zu diesen Plaste-Elementen. Katharina Scheithauer, Spielzeuggestalterin Über die Arbeit ihres Vaters

In Ost und West beliebt

Der Vero Construc Grundkasten aus den 1970er Jahren Katharina Scheithauer trat in die Fußstapfen ihres Vaters, sie studierte Spielzeuggestaltung und war ab Ende der 1980er-Jahre beim VEB VERO, dessen Geschichte dann aber bereits 1991 nach 25 Jahren endete. Heute verwaltet sie für die Museen in Olbernhau und Seiffen den Nachlass ihres Vaters Bernd, der 2011 starb.



Seit rund 20 Jahren gibt es im Heimatmuseum von Olbernhau übrigens eine Dauerausstellung zur VERO-Geschichte, die Klein und Groß zum Spielen einlädt – und Erinnerungen weckt. Vor der Vitrine mit den Bausteine-Kästen denkt Katharina Scheithauer an ihre Zeit als "Lehrmädel" in Blumenau. Auf dem enteigneten Grund der Firma Engel war damals eine moderne Fabrik für Bausteine mit zentraler Trommelpolier- und Lackieranlage entstanden. Da es in der DDR zu wenig helles Holz für die Produktion der Bausteine gab, wurde dort beispielsweise Buche gebleicht, wie Friedmar Gernegroß erklärt. Er gehörte bis 1983 zur Forschungs- und Entwicklungsabteilung der VERO, die sich ganz auf die Neuentwicklung von Spielzeug konzentrierte:

Das Positive war ja, dass wir selbst Kinder hatten und unsere Ideen ausprobieren konnten. Wir haben auch manche Sachen gemacht, wo wir dachten: 'Oh, ganz doll.' Und die Kinder haben dann gesagt: 'Was sollen wir damit?'

Auch hier kamen die Plasteteile zum Einsatz, um das Tierchen beweglich zu machen. VERO wurde nicht nur zum weltgrößten Hersteller von Holzbaukästen. Für seine von Millionen Kindern geliebten Holz-Spielzeuge erhielt VERO mehrfach Auszeichnungen. Gekauft wurden die Produkte auch im Westen.



Bis zur Wende. Die Vero Construc-Baukästen gibt es heute nur noch als Liebhaberstücke via Internet.

Die Tradition lebt