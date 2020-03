Durch das Corona-Virus stehen viele Musikerinnen und Musiker vor finanziellen Schwierigkeiten – auch in Mitteldeutschland fallen Konzerte, Veranstaltungen und bezahlte Auftritte weg. Wir wollen helfen! In einer Spotify-Liste haben wir viele Songs von Musikmachenden aus der Region zusammengestellt. Und je öfter Sie die Liste streamen, umso mehr helfen Sie den Künstlerinnen und Künstlern!

Der Betrag, den Spotify pro Song an die Interpretinnen und Interpreten zahlt, ist allerdings unverschämt gering, daher kommt es auf die Masse an. Lassen Sie sie täglich laufen, empfehlen Sie sie weiter und wenn Ihnen ein Lied besonders gefällt, kaufen Sie sich die Platte der Künstlerin oder des Künstlers – am besten übrigens im Onlineshop des Plattenladens um die Ecke anstatt eines großen Konzerns.

Wir haben neben bekannten Bands wie Kraftklub, Clueso oder Silbermond vor allem kleinere, unbekanntere Musikerinnen und Musiker in die Soli-Liste gepackt. So spielt Das Paradies Singer/Songwriterpop mit klugen amüsanten Texten, Voxid machen tanzbare A-capella-Sounds mit dem Mund oder die Batiar Gang bringt Balkan-Klezmer. Und im zweiten Teil der Liste hören Sie klassische Stücke von Orchestern und Kapellen aus Weimar, Halle, Leipzig und anderen Städten der Region. Entdecken Sie also beim Hören die vielseitige Musikszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!