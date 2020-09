Auch für 2021 setzt der Museumsverbund auf Highlights: Die Ausstellung zum niederländischen Maler Jan Vermeer werde eine der spektakulärsten Schauen in ihrer Geschichte, kündigten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden an. Hochkarätige Leihgaben aus vielen Teilen der Welt sollen im März 2021 in der Gemäldegalerie Alte Meister zusammen kommen. Im Zentrum der Ausstellung steht das frisch restaurierte Werk "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" sowie weitere neun Gemälde Vermeers, die zu dem Bild in enger Beziehung stehen. Auch in angespannten unsicheren Zeiten brauche es mutige Entscheidungen, sonst könne man gar nichts machen, sagte Generaldirektorin Marion Ackermann.