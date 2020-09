Macbeth ist fast allein auf der Bühne des Dresdner Staatsschauspiels. Er mordet mit Abstand. Seine Verzweiflung, der Rausch des Blutes, seine Machtgier, all das ist ein einsamer Akt. Begleitet von der Band "Woods of Birnham", hat der Schauspieler Christian Friedel als Einstieg in die neue Spielzeit eine sehr abgespeckte Variante seiner geplanten "Macbeth"-Inszenierung auf die Bühne gebracht. Er nennt es "Searching for Macbeth".

31 Personen weniger auf der Bühne

Christian Friedel in "Searching for Macbeth" Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe Friedel erklärt: "Den Abend, den wir jetzt zeigen, das ist ja ein Vorgeschmack, ein theatralischer Trailer, wo ganze 31 Personen fehlen. Wir sind insgesamt sonst 37 Personen auf der Bühne und jetzt sehen wir sozusagen die Band und die beiden Macbeth. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied."



Im Frühling 2020 konnte noch regulär geprobt werden – das war vor Corona. Christian Friedel probte exzessiv mit Tänzern, Schauspielern, Musikern. Ein "großer" Shakespeare-Abend sollte es werden. Mit all der Nähe, den Tränen und dem Schweiß des Theaters.

Es war praktisch fertig im März. Christian Friedel, Schauspieler und Regisseur "Macbeth"

Christian Friedel führt aus: "Aber es ist immer so, die letzte Woche ist immer die Woche, wo einiges verändert wird oder entschieden wird oder weggelassen wird. Wo man dann wirklich das Stück zur Premiere bringt. Und daran wurden wir eigentlich gehindert. Kurz vor diesem Moment."

"Der Zauberberg": Abstand als Teil der Inszenierung

Philipp Grimm in "Der Zauberberg" Bildrechte: Sebastian Hoppe Sechs Monate später steht im Staatsschauspiel Dresden wieder alles auf Anfang. Für die Zuschauer werden "Leitsysteme" errichtet, damit sie sich weniger begegnen. Überall Warnschilder, das Theater als Gefahrenzone. Auch auf der Bühne gilt: eineinhalb Meter Minimum zwischen den Schauspielern, und wenn jemand ausrastet, mindestens sechs Meter. In der eilig während des Lockdowns entwickelten Inszenierung "Der Zauberberg" nach Thomas Mann passt das. Im Sanatorium des Romans ist Nähe unter Lungenkranken sowieso verpönt. Im Sanatorium auf der Bühne jetzt auch.

Darsteller Philipp Grimm beschreibt sein Spiel in "Der Zauberberg": "Du musst Dir das so vorstellen, dass ich die ganze Zeit Impulse in mir spüre, die mich eigentlich dazu bringen, jetzt zum Beispiel Dich anzufassen. Aber diesen Impuls kann ich nicht ausführen, sondern ich muss ihn runterschlucken und dann was anderes dafür finden."

Eine hygienisch korrekte Liebesszene

"Der Zauberberg" ist voller Corona-Inspirationen – in der Inszenierung wird die Not zur Tugend. Selbst die unvermeidliche Liebesszene ist unter heutigen Maßstäben: hygienisch korrekt.

Regisseurin Daniela Löffner erklärt: "Berührungen sind absolut tabu und deswegen fährt jetzt in der Liebesszene jetzt bei uns diese Folie runter. Es gibt tatsächlich jetzt in Altenheimen, in Corona-Zeiten konnte man das sehen, so Umarmungstunnel, wo die Leute sich umarmen können mit Folie dazwischen, sodass das Umarmungsgefühl stattfindet, aber kein Hautkontakt."

Ich bin froh, überhaupt Theater zu spielen. Christian Friedel