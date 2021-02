Ein Theatermonolog, der aus Nutzerkommentaren entsteht. Eine Schauspielerin, die nicht nur spielt, sondern auch ihre eigene Regisseurin ist. Und am Ende eine Theaterinszenierung, die auf Instagram Premiere feiert. Klingt ungewöhnlich, aber das pandemische Theater macht’s möglich – und zwar bei dem digitalen Format "Ihr schreibt, wir spielen" des Staatsschauspiels Dresden.

Das Format findet von der Ideenfindung bis zur Premiere online statt und funktioniert so: Die Nutzerinnen und Nutzer kommentieren auf dem Instagram-Kanal des Staatsschauspiels ihre Inspirationen. Aus diesen Kommentaren schreibt dann ein Dramaturg oder eine Dramaturgin an nur einem Tag einen Text. Beim ersten Durchlauf im Januar musste oder durfte Chefdramaturg Jörg Bochow aus 165 Anregungen auswählen. Er entschied sich intuitiv für knapp 60 Kommentare, auch um möglichst viele Menschen aus dem virtuellen Publikum einzubinden, erzählt er. Daraus entstand der Text: ein Monolog für die Schauspielerin Luise Aschenbrenner. "Natürlich ist die Schwierigkeit, da einen Sinn zu produzieren" sagt Bochow. "Dass es eben nicht nur eine Anhäufung von Reizworten ist, sondern es soll ja ein kleines Format, ein Monolog entstehen."

Chefdramaturg Jörg Bochow Bildrechte: Pia Uffelmann/ MDR

Keine leichte Aufgabe, aber gerade deswegen für Jörg Bochow reizvoll. In der Spontanität und in dem kurzen Zeitfenster von einem Tag, in dem der Monolog entstehen soll, liegt für ihn auch das theatrale Moment.