Es waren am Samstag gleich zwei Aufführungen nacheinander: Premiere A um 18.00 Uhr und Premiere B um 21.00 Uhr – wohl Corona-bedingt. Das A-B-Prinzip zieht sich weiter durch: Im großen Haus gegenüber dem Zwinger bleibt jede zweite Reihe leer. Das reduziert die Auslastung auf 50 Prozent. Dann sind immer noch zwei Plätze Abstand innerhalb der Reihen, in denen das Publikum sitzt – meist sind es zwei Personen nebeneinander. Macht also nochmal die Hälfte, so dass man am Ende auf eine Gesamtauslastung von mageren 25 Prozent kommt. Zweimal nacheinander gespielt bringt also 50 Prozent. Anders, optimistisch, gesagt: Das Glas ist halb voll. Von Optimismus ist auch die offizielle Sprachregelung geprägt. In dem Sinne äußert sich auch Christian Friedel auf Facebook. "Es ist großartig, das wir wieder spielen dürfen." Er fügt noch hinzu, dass diese Arbeit "sehr wichtig ist" – also seine "Macbeth"-Inszenierung, in der er auch als Schauspieler und Sänger auftritt. Die sollte eigentlich schon im März Premiere haben, musste dann jedoch wegen Lockdown abgesagt und verschoben werden. Jetzt ist die Produktion, der komplette "Macbeth", für den 22. Januar 2021 geplant.

Trailer statt Theater

Womit sich die Frage stellt, was nun bei "Searching for Macbeth" auf der Bühne zu sehen ist? Das berühmte Shakespeare-Drama hat fünf Akte – normalerweise ein abendfüllendes Programm. In Dresden dauert die Show eine Stunde und zehn Minuten. Es sei ein "theatralischer Trailer", sagt Regisseur Friedel, also ein Werbeformat für etwas, das in der Zukunft stattfinden soll. Am Anfang dieses "Trailers", in einem etwa 10-minütigen Video, das großformatig das Portal füllt, wird die Vorgeschichte erzählt: Bilder von der Konzeptionsprobe, von der Probenarbeit. Christian Friedel kommentiert diese Bilder, erinnert sich, dass 60 bis 70 Leute bei der Konzeptionsprobe waren. In der Original-Inszenierung vom März 2020 seien 37 Personen auf der Bühne gewesen.

Nadja Stübiger als Lady Macbeth Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe Jetzt, in diesem "Trailer", seien es nur sechs. Damit könne der Abend gar nicht die Energie entfalten, die angedacht war. Hier ist also schon das Eingeständnis, dass das, was es jetzt zu sehen gibt, nur ein müder Abklatsch sein kann. Friedel und seinem Team gelingt es, – das ist die andere Seite der Medaille – allerdings sehr gekonnt das zu kaschieren: nämlich mit einem Klangteppich der Band "Woods of Birnam", Friedels Leib- und Magenband, mit der er schon viel Shakespeare vertont hat, und einer phantastisch komponierten Licht- und Nebelorgie vom Lichtdesigner Johannes Zink. Beides, Musik und Licht-Nebel, wirkt sehr berührend. Dazu liefert Nadja Stübiger, die hier die Lady Macbeth spielt, zwei sehr bewegende Monologe ab. Friedel selbst spielt und singt den Macbeth ebenfalls sehr gefühlvoll.

"Searching for Macbeth" – ein Requiem?!

Es kommt auch ein echter Gänsehaut- und Witz-Moment dazu, wenn Friedel im Video davon spricht, dass auf dem Stück immer schon ein Fluch liege: So wäre einmal ein Dolch vertauscht und König Duncun vor Publikum tatsächlich ermordet worden. Der aktuelle Fluch ist also Corona – denkt man, aber nein! Dann bricht der Film schlagartig ab. Mit einer inszenierten Bildstörung endet das Video. Es ist ein ein Befreiungsversuch. Corona ist nicht Schuld! Es ist nur eine technische Panne. Man steht also schon über den Dingen und schafft es, sich über die eigentlichen Situation lustig zu machen. Schön wär's.

Bemerkenswert: Dieser Witz könnte auch als zynischer Kommentar zur Situation gemeint sein. Sehr berührend ist der Abend, weil es vor allem der Versuch ist, Nähe herzustellen: Es geht darum, den Zuschauer zu berühren über die durch Corona größer gewordene Distanz. Aber spätestens, wenn Friedel den Königsmantel gegen ein Leichenträgerrock tauscht, kommt der Abend auch wie ein Requiem über die Rampe. Licht, Nebel, Klangteppich, Monologe – das alles funktioniert nicht, wenn der Gegenpart fehlt: das Laute, Volle und die Energie der ganzen Truppe. Da hat Christian Friedel recht. Philipp Makolies, Christian Friedel, Uwe Pasora Bildrechte: Staatsschauspiel Dresden/Sebastian Hoppe

Polonaiseartig ins Parkett einmarschieren

Man kann es aber auch so sagen: Der Abend erinnert an ein Theater im Theater. Wir haben das Theater auf der Bühne und das "Corona-Theater" drum herum. Da wird das Publikum quasi schon beim Einlass choreografiert: Um Kontakte zu minimieren, soll es bestimmte Wege gehen, um den Platz einzunehmen. Aber dann kommt das Ehepaar, das in der Reihenmitte sitzt, ein bißchen später. Was soll man jetzt tun? Wieder raus? Mit, hinter den anderen, die noch weiter außen sitzen? Und dann entscheidet die Gewohnheit. Das Ehepaar schlängelt sich kontaktnah, vermutlich mit schlechtem Gewissen, an einem vorbei. So etwas entlarvt die ganzen Maßnahmen als gut gemeint und gut gemacht, aber letztendlich auch als nicht 100-prozentig kontrollierbar. Vielleicht kann man beim nächsten Mal einen langen Strick nehmen mit Knoten alle 2 Meter zum Festhalten und dann Polonaiseartig ins Parkett einmarschieren. Es gibt auch keine Pausen, keinen Sekt, keine Schnittchen. Dafür überall Hinweisschilder mit dem Tenor: schwierige Situation, aber gemeinsam schaffen wir das!

Situation beim Einlass im Dresdner Staatsschauspiel Bildrechte: MDR/Stefan Petrschewski Nach der Vorstellung, im öffentlichen Raum, auf dem Bürgersteig jenseits der Theaterverantwortlichkeit, steht das Publikum dann herum, schwatzend und rauchend – ohne Mundschutz und Distanz. Irgendwie wirkt es auch gelöst, wie schon den ganzen Tag über: in der Stadt, beim Töpfermarkt am Goldenen Reiter, auf der Brücke zum Schloß, am Kulturpalast, wo eine kleine Band Tanzmusik spielt. Als Theaterkritiker fällt mir auf, dass das sächsische Staatstheater hier einen Coronaschutz inszeniert und inszenieren muss. Die Institutionen finden Sprachregelungen und kleben gelbe Tesa-Streifen auf den Boden. Sprich: Es wird alles getan, um den Musterschüler zu geben. Das ist ein Paradox, wenn man es mit dem Alltag in der Stadt vergleicht.

Regelung für Kulturhäuser längst überfällig!