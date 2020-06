Das Ende der gerade beendeten Spielzeit am Dresdner Staatsschauspiel geht fließend in die kommende über. Die Corona-Schutzbestimmungen haben im März für ein abruptes Ende der Saison geführt und so wurden mehrere geplante Premieren in den September verschoben. Eröffnet wird die Spielzeit 2020/21 mit dem konzertanten Abend "Searching for Macbeth", bei dem der Frontmann der Band "Woods of Birnam", Christan Friedel, Einblicke in seine Inszenierung des Shakespeare-Klassikers geben will. Die Produktion stand kurz vor der Premiere als der Shutdown kam und wird nun im Januar 2021 nachgeholt. Auch Sebastian Hartmanns Arbeit "Der nackte Wahnsinn + X" und "Dichte Netze" von Turbo Pascal an der Bürger:Bühne werden im September gezeigt.