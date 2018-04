Der Versuch einer Inhaltsangabe zum Film: Schon der Anfang dieses Films sucht seinesgleichen: Es ertönt drei Minuten lang ein Musikstück von György Ligeti, und man sieht: nichts, einen schwarzen Bildschirm. Die Handlung beginnt in der afrikanischen Savanne bei den Vormenschen in der Urzeit, wo ein schwarzer Monolith auftaucht. Dann geht es hinauf in ein Raumschiff, in dem Raumfahrtfunktionär Dr. Heywood Floyd zur Mondstation Clavius reisen will. Dort gibt es einen schwarzen Monolith, der ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugt. 18 Monate später sollen die Spuren dieses Monolithen erforscht werden. An Bord des Raumschiffs Discovery One befindet sich auch der Supercomputer HAL 9000, der ein unberechenbares Eigenleben entwickelt. Ein Astronaut kommt ums Leben, ein anderer ist mit einer Raumkapsel ausgesperrt, ein dritter kann die Dinge zum Guten wenden. Dieser erreicht schließlich Jupiter, ein weiterer Monolith schwebt im All. Nach einem spektakulären Flug durch psychedelische Welten erblickt der Astronaut weitere Abbilder von sich, um Jahre gealtert. Dann taucht wieder ein Monolith auf, den der Greis berühren will … Am Ende sieht man einen Fötus, der dem Astronauten gleicht, in einer Fruchtblase schwebt er durch den Weltraum.