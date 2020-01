Ganze sieben Staffeln verkörperte Patrick Stewart in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" Captain Jean-Luc Picard. Er war der Philosoph im Raumschiff, der trotz aller Kriege, Waffen und Unwägbarkeiten in einer angeblich besseren Welt die Konflikte löst und niemals Anstand und Moral verliert. Jean-Luc Picard war der Genießer, der Europäer mit Weinberg und Vorliebe für klassische Musik, der Humanist, der mit seiner Moral ein idealmenschliches Universum skizzierte und selbst einer Gleichschaltung durch das Kollektiv der Borg letztlich widerstehen konnte. Jetzt startet bei Amazon Prime "Star Trek: Picard".

Unvergessene Freundschaft zu Android Data

Von links: Data (Brent Spiner), Picard (Patrick Stewart) und Worf (Michael Dorn) in einem Abenteuer aus den 1990er-Jahren. Bildrechte: IMAGO Das Individuum hat einen unschätzbaren Wert für die Gemeinschaft. Das zeigte sich auch in der besonderen Beziehung von jean-Luc Picard zu Data, dem Androiden, der sich im letzten Kinofilm mit Picard als Captain für die Enterprise opferte. Unvergessen die Folge, als es um die Frage der Einzigartigkeit einer künstlichen Intelligenz wie Data ging, dem Freund, der immer versuchte, menschlich zu werden.

Wir werden besser erkennen, was wir sind und auch, was er ist. Denn bisher ist er einzigartig dieser eine Android. Jean-Luc Picard

Kämpfer für den Frieden

Die alte Crew des Raumschiffes Enterprise. Bildrechte: IMAGO Picard war der Beweis, dass es Gemeinschaft und Gleichberechtigung in einer hierarchisch organisierten Struktur geben kann – in einer Armee, in der Sternenflotte der Föderation, die für Frieden stand und ständig dafür kämpfen musste.



Die Welt hat seit dem letzten "Star Trek"-Film viele Superhelden gesehen und und unzählige "Star Wars"-Plots ertragen. Wenn Jean Luc Picard jetzt nach 18 Jahren zurückkehrt, erinnert er uns an andere Zeiten. Als Visionen von einer besseren Welt zu haben, keine Krankheit war, sondern eine komplexe und lohnende Angelegenheit. Für seine Mannschaft und seine Überzeugungen einzustehen – daran gab es keinen Zweifel.

Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Jean-Luc Picard

Ist der alte Krieger der neuen Zeit gewachsen?

Darsteller Patrick Stewart ist Jahrgang 1940. Bildrechte: Getty Images Trotzdem ist der Gedanke, dass er in dieser neuen Welt etwas ausrichten kann auch schmerzlich. So als würde man einen verdienten Krieger nochmal in die Schlacht schicken oder einen angeschlagenen Boxer in den Ring zurückdrängen. Los, eine Runde geht noch. Alles ist schneller geworden: Technik, Gegner, Konflikte. Was nutzt die Weisheit des Alters gegen die Rauheit einer neuen Zeit?

Von James T. Kirk zu "Star Trek: Discovery"

Die Fans freuen sich. Für den Streamingdienst Amazon, der die neue Serie zeigt, ein kluger Schachzug. Schon "Star Trek: Discovery", der jüngste Ableger des Universums, hat gezeigt, das Potenzial ist da, die Geschichte weiter zu erzählen. Die in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem vom Kalten Krieg geprägten Heißsporn James T. Kirk und wurde trotz Antriebsschwierigkeiten zu einem Dauerbrenner.

Picard als der kluge Europäer

Filmszene aus: "Star Trek: Der Aufstand" aus dem Jahr 1998. Bildrechte: dpa Und auch wenn die Vernachlässigung der Unterschiede von irdischen Nationalitäten im "Star Trek"-Universum immer als gesetzt galt, war der kluge Europäer Picard ein klares Statement: "Bedenkt man die wunderbare Komplexität des Universums, seine Perfektion, seine Ausgewogenheit in allen Dingen: Materie, Energie, Gravitation, Zeit, Dimension, muss ich einfach annehmen, dass unsere Existenz viel mehr ist, als Philosophie in ihr sieht. Das was wir sind, übertrifft alle Maßstäbe, die wir uns mit unserem mathematischen Denken vorstellen können." – Diplomatie und Klugheit können eine echte europäische Alternative sein.

Unser Dasein ist Teil eines Ganzen, das wir mit unserer Erfahrung, unserem Verstand nicht erfassen können. Jean-Luc Picard

Kein Relikt aus alter Zeit