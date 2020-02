Sanierung nötig Musikinstrumentenmuseum Markneukirchen in Gefahr?

Seit dem 1. Januar 2020 leitet Stefan Hindtsche das historische Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen. Er tritt ein marodes Erbe an, denn das Gebäude muss dringend saniert werden. Die Kosten vermutet er im sieben- bis achtstelligen Bereich, genaueres muss eine Bauschadensanalyse zeigen. Im Zuge von nötigen Sanierungen würde Hindtsche zudem gerne die Räumlichkeiten durch einen An- oder Neubau erweitern. Denn das Museum platzt aus allen Nähten.