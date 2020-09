Der Kunsthistoriker Stefan Weppelmann wird neuer Direktor des Leipziger Museums der bildenden Künste. Der Stadtrat Leipzig hat am Mittwoch den entsprechenden Vorschlag in seiner Sitzung bestätigt. Für ihn sprach sich eine große Mehrheit mit 54 von 58 Stimmberechtigen aus.

Der 1970 im nordrhein-westfälischen Dülmen geborene Weppelmann hat Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Kommunikationswissenschaft in Münster studiert. Er promovierte 2002 mit einer Arbeit zur toskanischen Malerei der Frührenaissance. Forschungsaufenthalte hatten ihn zuvor nach Florenz und New York geführt. Ab 2003 arbeitete er an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin als Kurator für italienische und spanische Malerei der Renaissance. Viel beachtet war seine in Kooperation mit dem Metropolitan Museum of Art gezeigte Schau "Gesichter der Renaissance" sowie "The Botticelli Renaissance". 2015 wechselte Weppelmann nach Wien, aktuell ist er noch Direktor der Gemäldegalerie im Kunsthistorischen Museum Wien.