Mit Blick auf Deutschland erläuterte Kopetzky: "Wir schauen in unserem Land, in unserer Gesellschaft genauso zu, wie wir unsere Ressourcen verschwenden, wie wir uns anlügen, bezüglich unserer Nachhaltigkeit. Wie wir so viele Aspekte, die eigentlich wichtig wären für uns, einfach schleifen lassen und nichts tun, weil wir denken, es ginge uns nichts an." Die Momente, wo die Bürger anfangen ‘Nein, wir leisten Widerstand’ zu sagen, seien essentiell, so der Autor. Das sähe man unter anderem in der "Fridays for Future"-Bewegung: "Das ist Demokratie", betonte Kopetzky.