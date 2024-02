Der Alltag in diesem Beruf kann sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem in welchem Betrieb man landet. Wer sich auf Grabmäler spezialisiert, verbringt die meiste Zeit in der Werkstatt. Hier können die Arbeiten dann auch mal filigraner werden. In Betrieben, die hauptsächlich Restaurationsarbeiten durchführen oder Fassaden für Gebäude anfertigen, arbeiten die meisten Mitarbeitenden die gesamte Zeit im Freien oder bei Kunden. In der Werkstatt arbeitet man dann nur noch selten.