Stephan Trepte ist tot. Der Sänger der in der DDR bekannt gewordenen Rockband Electra starb am Mittwoch, zwei Tage nach seinem 70. Geburtstag. Das gab sein Sohn, der Schauspieler Ludwig Trepte, auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Rockband war mit Songs wie "Tritt ein in den Dom" vor allem im Osten Deutschlands sehr erfolgreich.