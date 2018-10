"Kurze Antworten auf große Fragen", ist das letzte Buch von Stephen Hawking. Bildrechte: Klett-Cotta Verlag

Vieles, von dem Hawking schreibt, ist schon bekannt. Oft wurde der Physiker zu großen Fragen der Zeit befragt und hat in Interviews, Essays und Reden Antwort gegeben. Neu ist die Dichte, in der die Erkenntnisse noch einmal zusammengestellt sind. Zudem zeigt sich Hawking auch als Zukunftsforscher. So betrachtet er Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Er zeigt sich sicher, dass der Mensch zu gentechnischen Verfahren greifen wird, um seine eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und er ist überzeugt, dass der Mensch neue Missionen ins All starten sollte.