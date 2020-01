Die Frage, die dahintersteckt, ist ja die, wieviel man überhaupt über Mode transportieren kann im politischen Zusammenhang? Klar, mit Anzug und Schlips, dass man für was Konservatives steht schon. Aber inwiefern kann man für was Neues eintreten? Da wird man ja auch schnell und einfach verwechselt.

Joschka Fischer bei seiner Vereidigung – skandalöserweise in Turnschuhen

Ja, aber ich denke schon, dass man das vielleicht nicht immer weiß, was man tut. Aber dass Kleider schon auch eine ganz starke Message rüberbringen. Und ich würde sagen, damals war das bei den Grünen sicherlich ein antibürgerliches Moment, ein Anti-Establishment-Moment. Aber jedes Establishment rebelliert gegen das andere, indem es natürlich dagegen geht. [lacht]



Und heute ist es schon so, würde ich sagen, dass wir, also wenn wir uns Habeck und Baerbock angucken, das sind ja beides Leute zum Anfassen, die eigentlich mit der Mode ganz entspannt umgehen. Man kann sagen: die Baerbock – eigentlich ein nettes Mädchen von nebenan, aber schon ziemlich cool und die auch durchaus Spaß am Modischen hat. Die nicht mehr in dieser Geste befangen bleibt, dass nur der ernstgenommen wird, der auf Mode überhaupt kein Wert legt. Sondern die schon Lust daran hat, sich anzuziehen ...

Mittlerweile sind die Turnschuhe von Joschka Fischer im Museum gelandet

… und das auch zugibt. Weil, das war ja in den Achtzigern eher "Naja, ich sehe schon ganz cool aus, ich weiß das. Aber ich sage auch keinem, dass ich da lange danach gesucht habe, genau die Kleidung zu finden, die so aussieht, als ob sie keine Mühe macht."

Auch Claudia Roth provoziert gerne mit Mode – hier beim Christopher Street Day im Dirndl

Genau! Man sieht schon, dass die Spaß daran hat, dass sie interessante Muster hat, dass sie Interessante Schnitte hat, dass ihr das Lust macht aber dass sie das auch nicht überbewertet. Ich würde sagen, sie entspricht eigentlich ganz genau dem Zuschnitt, wie heute selbstbewusste Frauen sich in der Macht positionieren können – auch dürfen, man gesteht es ihnen auch zu. Und ich würde sagen, das interniert sie eigentlich ganz gut. Man muss bedenken, dass die Grünen die bestverdienendsten Wähler von allen Parteien haben. Und, würde ich sagen, da liegen die auch wirklich ganz richtig im Trend

Das stimmt, die liegen irgendwo im Trend. Mir fehlt so ein bisschen eigentlich der Öko-biodynamische Touch. Also möglicherweise fehlt der nicht, weil das natürlich mehr Leute anspricht. Aber auf der anderen Seite: müssten sie nicht eigentlich doch ein bisschen mehr Kleidung haben, die weniger gefärbt ist – und was man eben so damit verbindet, damit es ehrlicher wirkt. Kann das sein, dass das jetzt ein bisschen unehrlicher wirkt?

Annalena Baerbock mit Ledejacke

Ich würde sagen, das für mich so Befreiende ist, dass das jetzt nicht mehr so authentisch und so ehrlich sein muss. Sondern dass das diese Entspannung bekommen hat, dass man auch mal am Schönen Freude haben kann, ja. Ich finde, das ist für mich ein unglaublich heiterer Sprechakt, der von der deutschen Ehrlichkeit und diese ewigen Authentizität und der jetzt so ein bisschen weggeht und es sich zugesteht, oder es sich erlaubt, auch Lust daran zu zeigen, an den Farben, die man trägt, an den Schnitten, die man halt. Ich finde das ganz befreiend.