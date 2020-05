Dave Greenfield, der Keyboarder und Songwriter der britischen Rockgruppe The Stranglers, ist tot. Wie die Band auf ihrer Website mitteilte, starb Greenfield bereits am Sonntag im Alter von 71 Jahren.

Greenfield war seit 45 Jahren Mitglied der Stranglers. Die Band wurde 1974 im englischen Surrey gegründet. Greenfield war an allen Studioalben der Gruppe und am Schreiben vieler Songs beteiligt, auch am Songwriting des größten Hits der Band, dem Song "Golden Brown" von 1981. Darin geht es um Heroin.