Wer ungern zum Telefon greift, so wie ich, wird sich von dieser Podcast-Prämisse sofort überzeugen lassen: In "Telephobia – Dieser eine Anruf" geht es in jeder Folge – eben – um einen Anruf, der noch aussteht. Teilweise schon seit Jahren. Klar, dass dahinter immer eine interessante Geschichte steckt und am Ende der Folge ein Anruf steht, die Auflösung. Ein rundes Konzept. Host Lea ist Rechercheurin, persönlicher Coach und Telefonistin in einem.