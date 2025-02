Der Podcast "Godcode – Macht. KI. Drama" schaut sich an, was dahintersteckt. Host Yves Bellinghausen taucht ein ins Silicon Valley, um herauszufinden, ob OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, gerade am "KI-Gott" oder an der "KI-Apokalypse" bastelt. Der Storytelling-Podcast macht greifbar, was für Träume und Sorgen hinter dem KI-Hype stecken und wie realistisch sie sind. Wenn "Godcode" bei einem sächsischen KI-Wunderkind im Silicon Valley zu Besuch ist oder live dabei ist, als die Polizei vor dem OpenAI-Büro einschreiten muss, versteht man die KI-Entwicklung besser und will gar nicht mehr aufhören, zuzuhören.