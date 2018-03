Dustin Hoffman, Ben Stiller und Adam Sandler in "The Meyerowitz Stories" - eine der schönsten Komödien des Kinojahres 2017. Gedreht vom Regisseur des Kultfilms "Frances Ha", Noah Baumbach. Aber "The Meyerowitz Stories" lief nur beim Festival in Cannes auf der großen Leinwand. Als dort das Netflix-Logo erschien, buhten die Filmkritiker.

Netflix war nicht bereit, diesen Film auch in den Kinos zu zeigen. Man setzt beim Streaming-Riesen auf Exklusivität und fährt einen Konfrontationskurs gegen die Kinobetreiber. Auch Sven Weser, der Geschäftsführer des Programmkino Ost in Dresden, ist privat Netflix-Kunde, wie er sagt. Er weist darauf hin, dass man noch nie alle Kinofilme auch auf der großen Leinwand sehen konnte.

Ehrlich gesagt, diese Situation gab es schon immer. Auch vor Netflix-Zeiten gab es Filme, die auf internationalen Festivals liefen und die für Deutschland im Kino nicht verfügbar waren. Man konnte noch nie alles, was man hätte zeigen wollen auch zeigen. Sven Weser, Kinobetreiber

Strategiewechsel bei Netflix

"The Crown" ist die teuerste aller Serien auf Netflix. Bildrechte: Robert Viglasky/ Netflix/dpa In diesem Jahr will Netflix seine Strategie ändern. Weniger eigene Serien produzieren, die auf Dauer sehr teuer sind und wie im Fall von "The Crown" auch schon einmal ein Budget von 130 Millionen Dollar aufweisen. Dafür kauft man verstärkt kleinere Filme oder produziert sie auch selber. Insgesamt 80 Filme sollen so 2018 bei Netflix herauskommen, alle 80 wird man in Deutschland nicht im Kino sehen können. Während einige Kinobetreiber wie Mathias Elwardt vom mächtigen Abaton Kino in Hamburg eher gelassen reagieren und behaupten, die Qualität dieser Filme liege zwischen "mäßig und schlecht", sieht das Sven Weser durchaus ambivalenter. Vor allem wenn dann Filme wie "Auslöschung" mit Natalie Portman, die eigentlich einen deutschen Kinostart hatten, plötzlich vom deutschen Rechteinhaber an Netflix verkauft werden.

Natürlich ist das extrem zwiespältig. Wenn interessante Filme, die für unser Arthouse Publikum interessant sind, nicht mehr verfügbar sind und wir sie nicht mehr im Kino präsentieren können und sie stattdessen auf Netflix laufen. Sven Weser, Kinobetreiber

Dann könne man nicht nur sagen: "Pech gehabt" und dann sei das halt so, sagt Weser. Denn "wenn das ein richtiger Trend wird, kann das für uns problematisch werden."

Streaming-Dienste und Kinobetreiber müssen kooperieren

Sven Weser ist offen für Alles. Er könnte sich durchaus vorstellen, Produktionen von Streaming-Diensten oder Fernsehsendern in seinem Kino zu zeigen, wenn man auf ihn zukäme. Die reine Konfrontation zwischen Kino und Streaming macht auf Dauer auch wenig Sinn. Nur im Kino kommen Filme auch zur Geltung, und sie dienen als Werbeeffekt für eine spätere Streaming-Verwertung.

Filmemacher, deren Werke nur auf Netflix laufen, sehen einiges ambivalenter wie Jonas Carpignano, dessen Film "Mediterranea" über afrikanische Flüchtlinge in Süditalien vor drei Jahren in vielen Ländern nur auf Netflix zu sehen war. Sein neuer Film "Pio" wurde von Martin Scorsese produziert, den der junge Regisseur am Filmeset von "The Irishman“ besuchte, einer Netflix-Produktion.

Regisseur Jonas Carpignano Bildrechte: dpa Ich mag, dass Netflix den Regisseuren kreative Freiheite einräumt. Ich war gerade bei Martin Scorsese am Set seines neuen Films 'The Irishman'. Wenn Netflix ihm all dieses Geld gibt, dass er tun kann, was er möchte, dann muss man dem Respekt zollen, was sie für Filmemacher tun. Jonas Carpignano, Regisseur

Jonas Carpignano mag nicht glauben, dass dieser Film niemals im Kino laufen wird und meint optimistisch, vielleicht wird Martin Scorsese Netflix zum Umdenken bringen.

Netflix will Exklusivität, Amazon will ins Kino

Bereits einen anderen Weg als Netflix geht derzeit der zweite große Streamingdienst Amazon Prime. Man einigt sich bei Filmen wie "Wonder Wheel" von Woody Allen oder "Patterson" von Jim Jarmusch mit den Filmverleihern auf das klassische Kinofenster von mindestens drei Monaten. Sven Weser hat auf der Berlinale auch wieder einige Filme der Amazon Studios im Kino gesehen und eine interessante Vermutung. Er findet, das Amazon-Logo ähnele dem Eingang eines Filmpalastes.

Es wird mal spannend, was Amazon und Netflix langfristig tun. Vielleicht ist es ja für sie auch eine Idee, in die Kinowirtschaft zu gehen? Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass sie auf diese Idee kommen. Sven Weser, Kinobetreiber