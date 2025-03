Mit einem Klick direkt zu den besten Podcasts, Dokus und Hörspielen in der Audiothek – unsere Tipps können Sie auch regelmäßig in Ihr Postfach bekommen: Hier anmelden und diesen Artikel kostenfrei als Newsletter erhalten.

Heute zählt Heidi Klum neben Angela Merkel wohl zu den bekanntesten Frauen Deutschlands. In den 90er-Jahren kannte das Model dagegen kaum jemand. Zwar feierte Klum schon früh Erfolge in den USA, doch für die Laufstege in Paris oder Mailand galt sie als zu "dick". Wie es ihr dennoch gelang, lange vor "Germanys Next Topmodel" zum Star in der Modewelt aufzusteigen und sich zu behaupten, erzählt der neue Story-Podcast "Das Imperium Heidi Klum – Catwalk zur Macht", exklusiv in der ARD Audiothek.