Jetzt, wo der Ausbruch der Corona-Pandemie fünf Jahre zurückliegt, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um nochmal zurückzublicken auf eine Zeit, die tiefe Risse in unserer Gesellschaft hinterlassen hat. Das Virus und die politischen Maßnahmen zu seiner Bekämpfung haben Familien und Freundeskreise gespalten. So auch das Geschwisterpaar, das wir in den fünf Folgen von "CUT" kennenlernen. Eigentlich stehen sich Bruder und Schwester sehr nahe, doch Corona entfernt sie voneinander. Während sie Maske trägt und sich sofort impfen lässt, sieht er die Maßnahmen kritisch, seine Freiheit in Gefahr und sympathisiert mit der Querdenker-Szene.