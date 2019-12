Filmrezeption im Wandel Streaming und die Zukunft des Kinos

Martin Scorseses neuer Film "The Irishman" kam in diesem Jahr heraus – produziert wurde er nicht für die große Kinoleinwand sondern von Netflix, dem großen Streaminganbieter für den heimischen Filmgenuss. Scorsese sieht die Filmlandschaft im Umbruch: "Wir befinden uns in der größten Revolution seit den Anfängen des Tonfilms 1927. Das heutige Publikum und die Orte, an denen sie diese Filme sehen, das alles verändert sich. Man kann einen Film nicht für ein bestimmtes Kino produzieren. Man verpflichtet sich dem Film"

Streaming hat auch Vorteile

Szene aus der Netflix-Serie "Roma". Bildrechte: dpa Während 2018 die Oscar-Preise für die Netflix-Produktion "Roma" noch für einen handfesten Skandal sorgten, stand bei den Kritiken zum Scorsese-Film weniger die Streaming-Debatte, denn der Film im Mittelpunkt. Und der Kritiker des New Yorker, Richard Brody, der den Film auf dem New York Film Festival sah und ihn sich danach noch einmal als Stream auf dem Flachbildschirm zu Hause anschaute, berichtete davon, was für ein Genuss es für ihn war, beim zweiten Schauen den Film anhalten zu können, Luft zu holen, nachzudenken und dann weiter zu gucken.

Ist es ein Skandal, so ein Epos zu schauen? Oder eine unserer heutigen Zeit ganz und gar angemessene Rezeption von Filmkunst?

Todschlagargument: "Tod des Kinos"

Dass die Filmemacher, die heute wie Scorsese oder Noah Baumbach (auch sein neuer Film "Mariage Story" war im Kino und ist jetzt, kurz danach, auf Netflix zu sehen) "kleinere Bilder" machen, weil ein Streaming-Dienst ihre Werke produziert, wird man kaum behaupten können. Dass wir im Kino oder mit dem heimischen Flachbildschirm inzwischen andere Formen der Filmrezeption praktizieren, das ist nicht auszuschließen. Aber bedeutet das den "Tod des Kinos"?

Streaminglandschaft im ständigen Umbruch

Netflix ist nur einer der derzeitigen Streaminganbieter. Bildrechte: dpa Der Strukturwandel, dessen Beginn man möglicherweise mit dem Start von Netflix als Video-on-Demand-Abo-Plattform im Jahr 2007 datieren könnte, er ist weiter heftig in Gang. Klar ist, dass der Kampf um das Streaming 2020 im nächsten Jahr in eine neue heiße Phase gehen wird. Neben den bereits bestehenden Plattformen Netflix, Amazons Prime Video, Maxdome, Sky und jetzt Apple TV+ steht mit dem im März kommenden Jahres startenden Branchenriesen-Plattform Disney+ eine weitere Zäsur bevor. Und die könnte übrigens auch so aussehen, dass dem User, Verbrauer oder Filmliebhaber – wie immer wir unsere Spezies auch nennen wollen – der Überblick nun gänzlich verloren zu gehen und das Ganze zu teuer werden droht. Übrigens mit dem Seitenaspekt, dass das illegale Streamen, auf das ja die Streaming-Portale auch eine Antwort waren, wieder zunehmen wird, wie einige Kenner der Branche prognostizieren.

Kinowirklichkeit ist manchmal anders

Aber noch einmal: Bedeutet das den Tod des Kinos? In einem sehr erhellenden Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat beispielsweise der Betreiber der Münchner Arthouse-Kinos "Leopold" und "ABC", Thomas Kuchenreuther, diese Frage rigide mit "nein" beantwortet.

Bleiben die Kinos in Zukunft zunehmend leer? Bildrechte: imago images / Frank Sorge Bei den Netflix-Filmen "The Irishman" oder "Marriage Story" wird gerne die Feigenblattfunktion des kurzen Kinostarts kolportiert. Kommt doch eh nur für drei, vier Tage ins Kino, um die formalen Voraussetzungen für das Oscar-Rennen zu haben. Aber der Münchner Kinobetreiber Kuchenreuther erklärt, dass er vom Neftlix-Filmverleih für "The Irishman" ein Zeitfenster von einem halben Jahr bekommt, in dem er den Film spielen kann. Ähnliches gelte, meint Arthouse-Kino-Betreiber Kuchenreuther für Amazon Prime, dessen großartigen Film "The Report" er bei Bedarf immer noch spielen könne, obwohl der offizielle Kinostart Anfang November lag.

Streaming als Chance für das Kino

Die besonderen Filme, produziert von Streaming-Diensten, sind eine Chance fürs Kino, für den besonderen Film, für Erzählungen, die aus dem Einerlei des immer wieder recycelten Superhelden herausragen, meint der Münchner Kino-Mann Kuchenreuther.