MDR KULTUR: Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Hochschuldozent gemacht, wenn wir über das Aushalten von Meinungen reden, die nicht der eigenen entsprechen?

Eric Wallis: Dass es natürlich erstmal unangenehm ist, wenn jemand mit einer anderen Meinung reinkommt. Dass darin aber auch eine Chance liegt. Bei mir kam ja die sogenannte "Identitäre Bewegung" in eine Vorlesung, als ich über neurechte Sprachstrategien gesprochen habe. Sie haben die Vorlesung gestört und wollten sozusagen einen "Rauswurf" inszenieren. Und den Gefallen, den wollte ich ihnen nicht tun. Sie hatten Banner mit, da stand drauf "Man darf seine Meinung nicht mehr sagen" – und ich habe sie dann eingeladen, die Meinung zu sagen. Und dann sind sie aber abgezogen.

Umgekehrt gab es auch ähnliche Vorfälle wenn linke Studenten Vorlesungen und Reden im Fall Lucke, Christian Lindner oder Thomas de Maizière gestört haben. Es scheint, dass konservative Politiker und Meinungen sich solchen Vorgängen aus dem linken Lager öfter ausgesetzt sehen als umgekehrt. Sehen sie das auch so oder anders?

Der erste Punkt bei der Sache ist: es geht ja nicht um Zahlen. Wenn ich jetzt anfangen würde für die linke Seite zu suchen und Sie für die rechte Seite – am Ende haben wir kein Argument. Dann bleibt man in diesem kindlichen Schema: Du auch, du auch, du auch – darum geht es nicht!

Eric Wallis untersucht die Wirkung von Sprache in der Debattenkultur. Bildrechte: Eric Wallis/Johannes Buldmann Der eigentliche Punkt ist, dass Leute, wenn sie gewaltsam stören, wenn sie jemanden niederbrüllen – damit schließen sie sich am Ende zum Teil auch selbst aus dem Diskurs aus. Natürlich dürfen Leute erstmal schreien und auch wütend sein über etwas. Aber der nächste Schritt ist in der Regel, dass man miteinander redet. Wer da nicht mitmacht, der schließt sich auch für die gesamte Öffentlichkeit eigentlich aus. Meinungsfreiheit: die Betonung liegt auf "Freiheit". Und "Freiheit" heißt eben "für alle".

Meinungsfreiheit heißt also auch, man muss in Debatten nicht nur das gesamte politische Meinungsspektrum abbilden, sondern auch zuhören. Hakt es da, wenn wir uns zum Beispiel Bundestagsdebatten anschauen oder TV-Talkshows? Will man dem politischen Gegner per se schon gar nicht mehr zuhören?

Ich glaube, gerade wenn man sich den Bundestag anguckt, dort ist es ja ziemlich professionell. Man fetzt sich da auf der Bühne. Oder auch die Talkshows, da wird sich schön gefetzt und kein gutes Haar am anderen gelassen – und danach stehen sie dann doch am Stehtisch und trinken Sprudelwasser miteinander. Und schütteln sich die Hände – "hast du ja ganz gut gekontert". Da gibt es eine Professionalität auf dieser Ebene der Meinungsfreiheit. Da behandelt man das auch als eine Art Schauspiel, als eine Art Spiel. Und das fehlt dem normalen Bürger. Wir "Normalos", wir fetzen uns jetzt in den sozialen Medien. Und das Problem ist, dass wir diese Kompetenz gar nicht mitbringen, weil wir das nicht so gelernt haben, wie die Politikerinnen und Politiker. Wir hassen uns dann wirklich.

Zur Person Eric Wallis Dr. Eric Wallis bloggt in den sozialen Medien über die Wirkung der Sprache in der Politik. In seiner Doktorarbeit forschte er zur Wirksamkeit von Sprache und Framing in politischen Kampagnen. Er leitete bis 2018 das RAA-Regionalzentrum für demokratische Kultur gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Vorpommern-Greifswald und aktuell für Greenpeace. Er studierte in Greifswald und Göteborg Germanistik, Kommunikation und Psychologie.

Sollten wir spielerischer umgehen im Meinungsstreit? Also unsere eigenen Positionen gar nicht mal so sehr ernst nehmen?

Ja, ich würde das schon sagen! Das hat nichts mit "nichts ernst nehmen" zu tun. Das hat was damit zu tun, sich auch auf die Perspektive des anderen einzulassen. Nehmen wir das Thema AfD. Wenn gesagt wird "Ich bin gegen Ausländer". Nimmt man sich dann die Zeit zu fragen: " Warum bist du dagegen?" – dann stößt man relativ häufig auf Ängste – Abstiegsängste. Und zu dem Punkt kommt man nicht, wenn man sagt, ich rede nicht mit denen. Aber zu dem Punkt müsste man kommen, um etwas zu ändern an dem eigentlichen Problem.

Muss Meinungsfreiheit heute andere Widersprüche und auch mehr andere Meinungen aushalten als vielleicht noch vor zehn oder zwanzig Jahren?