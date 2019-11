Am Tag der Veröffentlichung von "A Space For Lost Time" trat Anna Ternheim in der Elbphilharmonie in Hamburg auf, zusammen mit dem Kaiser Quartett. Tolle Musiker, sagt sie. Die Zeit vor dem Release habe sie großen Druck verspürt, der sich aber dann auf der Bühne löste.

Ihr Vorgängeralbum "All The Way To Rio" klingt noch ganz anders, bietet mehr Jazz und Improvisationen. "Jedes Album ist eine Reaktion darauf, was du vorher gemacht hast", erklärt Anna Ternheim. Ihr ursprünglich Plan sei gewesen, ein Album zu machen, dass auf Klavier, Gitarre und Stimme reduziert ist. Obwohl die Arbeit daran bereits weit fortgeschritten gewesen sei, fühlte sich Anna Ternheim nicht wohl mit dem Resultat. Letztendlich ging sie noch mal in Stockholm ins Studio – eine Entscheidung, deren Ergebnis etwa MDR KULTUR-Musikexperten Jan Kubon sehr glücklich macht. Es war ein beschwerlicher Weg zu "A Space For Lost Time".