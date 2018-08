MDR KULTUR: Wie fühlt es sich an, den Gundermann auf die Leinwand zu bringen und wieder runter auf Tournee?

Alexander Scheer: Ich find's toll - wenn wir es doch spielen könnten! Andreas Dresen: Wir bemühen uns, das darzubieten. Natürlich spielen wir, wenn wir es live spielen, nicht nur Songs aus dem Film, sondern wir versuchen auch andere Songs aufzuführen, weil bei der Auswahl für den Film wir uns an die Dramaturgie der Geschichte halten mussten. Da fiel das eine oder andere Lieblingslied raus. Das können wir live dann darbieten.

Gerhard Gundermann ist nicht so leicht auf die Bühne zu bringen als Sänger?

Gundermann hat wunderbare Bilder evoziiert in Liedern wie "Gras". Geht man da ein bisschen in die Knie?

Alexander Scheer: Absolut, als ich das das erste Mal gehört habe,und es war tatsächlich das erste Lied, da hat es mich ziemlich weggeweht - in eine russische Weite hinein, die ich längst vergessen glaubte. Ich wusste sofort wieder wo ich herkommen.

Es geht in diesem Projekt immer hin und her zwischen Fiktion und Realiät. Wissen Sie immer wer Sie sind am Ende des Tages?