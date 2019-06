Sven Regener mit seiner Band "Element of Crime" beim Rudolstadt-Festival 2016 Bildrechte: Jörg M Unger

Sven Regener, bekannt als Sänger und Trompeter der Band Element of Crime und als Erfolgsautor der Lehmann-Trilogie, begibt sich nun zum dritten Mal in den Kafka-Kosmos. Man erkennt diese Stimme sofort. Eine Stimme, die gar nicht erst so tut, als käme sie nicht aus Bremen, sondern aus Hannover. Kafka geht eben nicht nur tief, er geht auch breit.



Natürlich beeinflusst diese norddeutsche Stimme die Rezeption des Textes. Das ist ganz sicher beabsichtigt und es wäre erfreulich, bekäme man über das Medium Regener ein ganz neues, junges Publikum für den Prager Dichter, der von 1883 bis 1924 lebte und mit 41 Jahren an Tuberkulose starb.