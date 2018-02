Svetoslav Borisov im Gespräch, 1. Kapellmeister in Magdeburg

Fast war es wie Liebe auf den ersten Blick, als Svetoslav Borisov nach Magdeburg kam. Ende Dezember 2015 wurde er gefragt, ob er kurzfristig die Oper "Hänsel & Gretel" dirigieren könne, da war er gerade Chefdirigent in Varna, Bulgarien. Erst am Vorabend lernte er Sänger und Musiker in Magdeburg kennen: Ein Händeschütteln und los ging's. Borisov merkte während der Vorstellung sofort, dass da ein gegenseitiges Vertrauen war:

Seit der Spielzeit 2016/17 ist er nun 1. Kapellmeister am Theater Magdeburg. Und am 10. Februar 2018 steht die Premiere von Johann Strauss' Operette "Eine Nacht in Venedig" an. Borisov mag die Musik von Strauss, schon während seiner Zeit in Österreich hat er sich viel mit ihr beschäftigt. Und obwohl "Eine Nacht in Venedig" eine Operette ist, dürfe man die Musik nicht unterschätzen: