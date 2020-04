Deutscher Filmpreis "Systemsprenger" gewinnt acht Lolas

Weitere Preisträger waren unter anderen "Berlin Alexanderplatz", ausgezeichnet mit einer Silbernen Lola. Die Literaturverfilmung soll noch ins Kino kommen. Die Lola in Bronze erhielten die Produzenten des Dramas "Es gilt das gesprochene Wort", in dem es um eine Scheinehe geht. Die Komödie "Das perfekte Geheimnis" von Bora Dagtekin gewann in der Kategorie "Besucherstärkster Film".



Weiterhin ausgezeichnet wurden der Musikfilm "Lindenberg! Mach dein Ding", das Liebesdrama "Undine" und das Mutter-Sohn-Drama "Lara" mit Corinna Harfouch. Einen Ehrenpreis der Filmakademie gab es für Regisseur Edgar Reitz ("Heimat"). Die Lola für den besten Dokumentarfilm ging an "Born in Evin" von Regisseurin und Schauspielerin Maryam Zaree.