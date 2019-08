Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht 2020 als deutscher Beitrag ins Rennen um den Oscar. Unter sieben Bewerbern wurde er als Kandidat für die Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" ausgewählt, das teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mit. Im Januar 2020 wird die Oscar-Akademie dann fünf der internationalen Bewerberfilme als offiziell nominierte Beiträge für den Oscar in der-Auslands-Kategorie auswählen.