Nun könnte man den lärmgebeutelten Kabelsketalern ja zurufen: Gewöhnt euch doch einfach an den Lärm. Prinzipiell hätte man sogar recht, denn Lärm ist ein subjektives Phänomen: Es ist unsere Einstellung zu den Geräuschen um uns herum, die sie zu Lärm machen. Einstellungen kann man zumindest theoretisch ändern. Aus medizinischer Sicht sieht es dagegen nicht so einfach aus. Der Mainzer Lärmwirkungsforscher Kurt Hambacher hat in einer Studie Probanden mehrere Nächte lang verschiedenen Lärmarten ausgesetzt: