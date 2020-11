"Die Vögel" heißt der 1957 erschienene Roman des Norwegers Tarjei Vesaas, der nun in einer Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel erschienen ist. Es ist eine zeitlos-schöne Prosa, die Schmidt-Henkel einfühlsam ins Deutsche gebracht hat: Erzählt wird sparsam, in einfacher, karger Sprache, und doch führt uns diese Sprache in die komplexe Gefühlswelt des in seiner Adoleszenz erstarrten Mattis. Der lebt mit seiner Schwester Hege in einem Haus am See. Es ist eine abgelegene Gegend, und Mattis scheint nicht ganz von dieser Welt – jedenfalls ist er anders als die anderen. Er weiß das selbst.