"Möglichst viele Buchstaben auf möglichst wenig Papier für möglichst wenig Geld." Das ist das Prinzip des modernen Taschenbuchs in einem Satz. Dieser Leitspruch galt für die sogenannten Rotations-Romane des Rowohlt Verlags unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Wobei das handlich-preiswerte Buch-Format schon eine längere Vorgeschichte hat.

Immer wieder wird der venezianische Drucker Aldo Manuzio als einer der Väter des Taschenbuches genannt. Um 1500 bringt er Ausgaben griechischer und lateinischer Klassiker heraus, die meisten im handlichen Oktavformat. Jahrhunderte später, in den USA, erscheinen um 1840 sogenannte Paperbacks – kleine Heftchen im Papiereinband, die zunächst Zeitungen beigelegt werden. Auch in Deutschland ermöglichen zur gleichen Zeit neue Produktionsverfahren die Herausgabe preiswerter, kleinformatiger Buchreihen. Vorreiter dabei – in der Buchstadt Leipzig – Verlage wie Tauchnitz, Brandstetter oder Reclam mit seiner Universalbibliothek. Samuel Fischer startet 1908 seine "Bibliothek zeitgenössischer Romane" mit den wegweisenden Worten: "Es hat sich gezeigt, dass dem literarischen Produkt ein neuer großer Abnehmerkreis eröffnet werden kann, die breite Masse. Die Entwicklung drängt also auf das billige Buch hin."

Bücher für alle

Das bewahrheitet sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland in Trümmern – materiell, aber auch geistig. Es mangelt an guter Literatur, ebenso an gutem Papier. Der Verleger-Sohn Heinrich Maria Ledig-Rowohlt macht aus der Not eine Tugend. Er nutzt das preiswertere Verfahren zur Zeitungsherstellung: druckt auf Rotations-Maschinen, im Zeitungsformat, mit dem gleichen billigen Papier. Heraus kommen: "Rowohlts Rotations-Romane" – die "rororos". Die Idee zum Taschenbuch bekommt Rowohlt Junior bei einer USA-Reise, wo er die praktischen dünnen Bücher kennengelernt hat. Der Verleger-Vater Ernst Rowohlt stimmt zu und so erscheinen im Juni 1950 die ersten vier rororo-Taschenbücher. Wieder im preiswerten Rotationsdruck, auf aufgebessertem Zeitungspapier, mit Klebebindung und Halbleinen-Rücken zu 1,50 Mark das Stück.

Marcel Hartges, bis 2005 Verlagsleiter des Rowohlt Taschenbuch Verlags, erzählt, wie "es damals einen echten Hunger nach Literatur gab. Nach zwölf Jahren Nazizeit hat es natürlich auch eine kulturpolitische Funktion gehabt. Und die Bücher waren knapp und Hardcover waren teuer."

Das Taschenbuch als Kulturverfall?

So erkennen auch andere Verlage schnell das Potenzial des preiswerten Formats für die breite Masse. Teilen des Bildungsbürgertums allerdings erscheint das als unvereinbar mit wertvoller Literatur. Sie bezeichnen die Taschenbücher als "Kulturverfall", erzählt Hartges. "Und dann hatten die "rororos" früher auch noch die Werbung in den Taschenbüchern, natürlich war seiner Zeit die Empörung da auch riesengroß."