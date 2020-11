Hauptkommissar Bruno Ehrlicher und Hauptkommissar Kain, dessen Vorname immer ein Rätsel blieb (Franky? Klaus? M.? – es gibt mehrere Theorien) waren das erste ostdeutsche Ermittlerteam des Tatorts. Der ruhige, kluge Ehrlicher mit der Aktentasche, der gerne mal ein Bier in der Kneipe seines Sohnes trinkt, und der jüngere unkonventionelle Kain waren nach einer Umfrage 2008 auch das beliebteste Tatort-Team im Osten Deutschlands.

"Die Arbeit, die Sie im 'Tatort' tun, ist ein wichtiger Baustein für unsere deutsche Einheit", sagte der ehemalige Ministerpräsident Sachsen-Anhalts Reinhard Höppner, als er Sodann das Bundesverdienstkreuz überreichte. Auch Sodann war fest davon überzeugt, dass er zum freundlichen Miteinander beitrage. "Ich merke das an der Reaktion des Publikums auf meine Rolle als Tatort-Kommissar Ehrlicher. Die meisten aus dem Westen sagen, durch mich würden sie den Osten besser verstehen, und die im Osten sagen, ich würde sie ein bisschen vertreten." Vielleicht war das auch der Grund, warum sich Sodann sogar den Job des Bundespräsidenten zutraute und 2009 kandidierte (es gewann: Horst Köhler).

Sie waren ein seltsames Paar: Der introvertierte Denker und wortkarge Ex-Alki Keppler und die lebenslustige Saalfeld mit dem Herz auf der Zunge: Einst waren sie verheiratet – wobei sich die Zuschauenden oft fragten, wie das geschehen konnte – und müssen jetzt wieder zusammenarbeiten. Ihre Fälle waren oft ambitioniert und wollten auf diverse gesellschaftliche Probleme verweisen, die Kritiken fielen eher durchwachsen aus. Auch bekam man oft den Eindruck, dass der erfolgreiche Theaterschauspieler Martin Wuttke (Berliner Volksbühne) in der Rolle des Keppler nie so richtig aufgehen konnte, bis zur letzten experimentellen theatralen Folge "Niedere Instinkte".

Funck, Schaffert und Grewel waren das altersmäßig jüngste Ermittlerteam in der Tatort-Geschichte. Sie waren mit dem Ziel angetreten, neue, junge Zuschauer für den "Tatort" zu ziehen. Das klappte allerdings nicht. Stattdessen klangen die Kritiken so: "Die unglaubwürdigsten Kommissare der ganzen Krimireihe", "zynische Zielgruppenranschmeiße", "symptomatisch dafür, was falsch läuft im deutschen Fernsehfilmfördersystem". Friedrich Mücke und Alina Levshin schmissen daraufhin hin, eine geplante dritte Folge wurde nicht mehr gedreht. Damit ist der Erfurt-"Tatort" der mit den wenigsten Folgen.