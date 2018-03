Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist als Wiener Tatort-Kommissarin Bibi Fellner einem Millionenpublikum bekannt. Seit 2010 ermittelt sie an der Seite von Moritz Eisner, alias Harald Krassnitzer, auf ganz eigene Weise. Mit Ermittlerin Bibi Fellner erleben wir eine unangepasste Frau, sie kommt von der Sitte, fährt eine scheußliche Machokarre mit sprühenden Flammen auf der Motorhaube und ist so bodenständig und liebenswert, dass man gerne mit Ihr ein Bier trinken möchte.

Der Schauspielerin ist das Milieu, welches man im Wiener Tatort mitunter erlebt, nicht ganz fremd: Neuhauser hat viele Jahre im 10. Wiener Bezirk gelebt - Favoriten ist ein Arbeiterbezirk, in dem es hart und schroff zuging: "Schlägereien waren an der Tagesordnung".

Adele Neuhauser zu ihrer Entscheidung für die Schauspielerei: "Alle haben mich gewarnt, dass es ein schwieriger Entschluss ist, sich fürs Theater zu entscheiden und diesen Beruf zu ergreifen und da bin ich wahrscheinlich auch auf so eine gewisse Weise so ein Steinbock, der sich so reinbeißt und ehrgeizig ist und hartnäckig ist und desto schwieriger es wurde, desto mehr habe ich mich reingesteigert - und ich hatte doch Recht! Nicht nur, dass ich glücklich geworden bin mit diesem Beruf, ich habe auch wirklich im Theater gemeinschaftlich glückliche Momente erlebt."

Mit 16 entlässt sich Neuhauser mit gefälschter Unterschrift ihres Vaters von der Schule, bewirbt sich am renommierten Max-Reinhardt-Seminar und wird an der Schauspielschule Krauss in Wien genommen. Noch während der Ausbildung muss die angehende Schauspielerin durch die deutsche Provinz tingeln mit einem in die Jahre gekommenen VW-Bus und einem ebenso betagten Schauspielerehepaar und dessen Mutter. Auch ihren 18. Geburtstag verbringt sie auf Tournee, mutterseelenallein in einer unbehaglichen Pension. Um dieser Tortur zu entkommen, bricht sich Adele Neuhauser vorsätzlich den Arm, in dem sie mehrfach gegen das Waschbecken schlägt. Ihre innere Stimme hat sie getrieben, nicht aufzugeben. Selbst nach einer Stimmbandoperation.