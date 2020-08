Das Theater der Jungen Welt (TdJW) in Leipzig hat mit Winnie Karnofka in der neuen Spielzeit auch eine neue Intendantin. Karnofka löst Jürgen Zielinski ab. Er geht nach 18 Jahren als Chef an Deutschlands ältestem Kinder- und Jugendtheater in den Ruhestand.

Die Corona-Pandemie stellt die neue Intendantin vor besondere Aufgaben. Man müsse herausfinden, was das Theater für eine Aufgabe habe, wenn Schulen nicht ins Haus kommen könnten. Abgesehen von Corona geht mit Karnofka auch ein Generationswechsel einher, der neue Antworten fordert. Wie muss ein Theater aussehen, das sich in Konkurrenz zu digitalen Unterhaltungsangeboten und Diskursräumen behaupten will? Wie kann ein Theater auch zum Mitspielen und Mitmachen anregen, in einer Zeit, in der physische Bewegung immer mehr ins Hintertreffen gerät?

Digital Natives müssen angesprochen werden

Live sei wichtig, digital aber auch, sagte Karnofka MDR KULTUR. "Wir haben eine Zuschauergruppe, die einfach Digital Natives sind. Da fängt digital schon beim Denken an. Ich glaube, man muss beide Welten irgendwie zusammen bringen." Verschließen dürfe sich das Theater davor nicht, wenn es diese Zielgruppe erreichen wolle.

Aber ich glaube, wenn Theater sich nicht einem digitalen Denken öffnet – was auch immer das heißen mag, das finden wir ja alle gerade heraus – dann gute Nacht. Dann wird uns früher oder später eine Generation nicht mehr zuhören. Winnie Karnofka, Intendantin des TdjW

75-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr

Als Traditionshaus wurde das Theater der Jungen Welt 1946 gegründet. Es ist heute das älteste Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Im Jahr 2021 feiert das Haus 75-jähriges Bestehen – eine Zeit, in der sich auch viel verändert hat: "Man hat diese lange, lange Zeit, die auch so unterschiedlich war. Am Anfang war es ja tatsächlich nur für Kinder. Was ich so interessant finde, ist, wie sich das so verwandelt hat und sich immer – auch nach der Wende – einer Gesellschaft, einer Jugend, einer jungen Generation angepasst hat und sich auch immer mehr erweitert hat", so Kanofka.

Das TdJW sehe sich zwar als Theater für ein junges Publikum – auf ihnen liege der Fokus. Es sei aber auch immer mehr ein Generationentheater geworden.