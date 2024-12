Im o.g. Zeitraum gibt es die Möglichkeit, über das Facebook Profil von MDR KULTUR 15 x 2 Tickets für die MDR KULTUR Studiosession Nordic Christmas mit Helene Blum und Harald Haugaard am 16.12. im MDR Funkhaus Halle zu gewinnen. Dazu ist es nötig, den Post vom 8.12. mit dem Titel "Ich möchte zur Studiosession mit Blum & Haugaard und nehme mit" dem Postaufruf entsprechend zu kommentieren. Unter allen entsprechenden Kommentaren lost MDR KULTUR die Gewinner*innen nach dem Zufallsprinzip aus. Ein Anspruch auf Gewinn ergibt sich durch das Kommentieren nicht.



Der/Die Gewinner/in wird im Anschluss an den Gewinnspielzeitraum von MDR KULTUR via Facebook-Direktnachricht informiert und über das Prozedere und den Zugang zur Veranstaltung informiert. Der Einlass findet ab 19 Uhr statt, Konzertbeginn ist 20 Uhr. Die An- und Abreise sowie Verpflegung sind nicht Teil des ausgelobten Preises. Ist es Gewinner*innen nicht möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen, besteht kein Anspruch auf Erhalt eines Gegenwerts.