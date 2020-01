Am 22. November 2019 aber ließ er sich auf eine Diskussion ein, deren Tragweite er nicht gleich überschaute. Unter den Diskutanten über die völlig legitime Frage "Was ist konservativ?", befand sich neben dem AfD-Kulturideologen Marc Jongen auch Götz Kubitschek vom rechten Antaios Verlag. Bert Kirsten dazu: "Ich hatte vorher eine Ansprache gehalten, dass es also hier hundertprozentig humanistisch zugehen muss. Und das ist alles in diesem Rahmen vonstattengegangen." Linke Proteste draußen vor dem Palais blieben ohne größere Resonanz, schwerer wogen Attacken im Internet: