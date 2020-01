Der britische Schauspieler, Regisseur und Komiker Terry Jones ist tot. Das bestätigte sein Agent am Mittwoch. Wie seine Familie mitteilte, starb Jones bereits am Dienstag. Der 77-Jährige litt seit mehreren Jahren an einer schweren Demenzerkrankung.

Jones wirkte als Autor und Regisseur für Monty Python. So führte in den Filmen "Die Ritter der Kokusnuß", "Das Leben des Brian" und "Der Sinn des Lebens" Regie und schrieb das Drehbuch. Auch vor der Kamera war er mehrfach zu sehen. In "Das Leben des Brian" war er als Mutter Cohen zu sehen, in "Die Ritter der Kokusnuß" spielte er Sir Bedevere.