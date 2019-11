Terry O'Neill 2013 vor einem Bild des jungen Mick Jagger, während seiner Ausstellung "The Face of Legends" in Madrid

Terry O'Neill 2013 vor einem Bild des jungen Mick Jagger, während seiner Ausstellung "The Face of Legends" in Madrid

Terry O'Neill 2013 vor einem Bild des jungen Mick Jagger, während seiner Ausstellung "The Face of Legends" in Madrid Bildrechte: dpa

"Als eine der größten Fotografie-Ikonen der letzten 60 Jahre werden seine legendären Bilder für immer in unseren Erinnerungen, aber auch in unseren Herzen und Köpfen präsent bleiben", teilte seine Agentur mit und verwies darauf, dass O'Neills Werke heute in zahlreichen Museen und Galerien weltweit zu sehen seien. 2019 erhielt O'Neill den Orden "Commander of the British Empire" für seine Verdienste um die Fotografie.